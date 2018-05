Eine Reise durch die Geschichte der Friedensfahrt. "Täve" Schur erzählt, wie er zum ersten Mal von der Friedensfahrt hörte und dann nicht mehr davon los kam. "Es wurde eine regelrechte Sucht", erklärt der heute 87-Jährige. Der diabolische Anstieg am Teufelsberg in Harrachov, an dem Olaf Ludwig von den Sportfunktionären verboten wurde, von seinem Fahrrad zu steigen.

Über wilde Autofahrten der TV-Journalisten bis hin zu einem nicht mehr funktionierenden Fahrzeug an der steilen Wand von Meerane, das beinahe das gesamt Feld blockiert hätte. Aber es geht auch um die Zeit nach der aktiven Karriere und die Möglichkeit für eine Wiederkehr der Friedensfahrt. Während die einen nicht daran glauben, hoffen andere auf das Comeback. "Wenn man sich die politische Landschaft aktuell anschaut, müsste man sofort wieder starten", sagt Olaf Ludwig. Neben der Gesprächsrunde mit zahlreichen historischen Einspielern erwartet die Zuschauer in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (26.05., 23:20 Uhr) noch ein großer Highlight-Film mit dem besten aus 70 Jahren Friedensfahrt.

Ort der Aufzeichnung ist das Radsportmuseum "Cours de la Paix" in Kleinmühlingen im sachsen-anhaltischen Bördeland. Horst Schäfer kam in den späten Neunziger Jahren auf die Idee, der Friedensfahrt einen Ort zu geben, an dem ihre Geschichte erlebt werden kann. Angefangen mit kleinen Ausstellungen im Jahr 2002 wurde daraus eine längerfristiges Projekt. Nachdem zahlreiche Ex-Rennfahrer wie "Täve" Schur, Wolfgang Wesemann oder Klaus Ampler mit Andenken zu ihm kamen, musste Schäfer expandieren. So wurde ein Verein gegründet, der heute das Museum betreibt. Zwischen 2005 und 2007 wurde das aktuelle Museum errichtet. Durch Eigenmittel und Spenden wurden über 240.000 Euro investiert für die Gedenkstätte. Dazu kommen zahlreiche Arbeitsstunden im Ehrenamt. Mehr als 10.000 Exponate hat der Verein mittlerweile zusammen. Nicht alle sind öffentlich, da eininge Dokumente als vertraulich eingestuft wurden.