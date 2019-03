Die Affäre rund um den Doping-Arzt Mark Schmidt weitet sich aus. Auch zum Landessportbund (LSB) Thüringen soll es nach Recherchen der "Sportschau" Verbindungen geben. Ein Bindeglied dabei: Schmidts Vater Ansgard. Dieser wurde während der Nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen.

Stefan Hügel, Präsident des Landessportbundes Thüringen (Archiv). Bildrechte: imago/foto2press Schmidt Senior war lange in den Vorständen von Thüringer Sporthilfe und Skiverband ehrenamtlich tätig. Nach MDR-Recherchen am Montag (04.03.2019) war Ansgard Schmidt zudem Vorsitzender des Schiedsgerichtes im LSB und erhielt für sein Engagement 2007 den Ehrenbrief des Freistaats Thüringen. Im Hauptberuf arbeitete der Pensionär bis vor Kurzem in der Erfurter Anwaltskanzlei Spilker & Collegen. Sein Kollege dort war Heinz-Jochen Spilker, der in den 80er Jahren in Nordrhein-Westfalen junge Sprinterinnen mit Anabolika gedopt hatte und dafür später verurteilt wurde.

Hügel: Wissen nicht, welche Landeskader betroffen sind

In Thüringen brachte er es nach der Wiedervereinigung bis zum Vize-Präsidenten des Landessportbundes - der Mark Schmidt junge Athleten zuführte. Dessen aktueller Präsident Stefan Hügel sagt dazu: "Wir wissen nicht, welche Landeskader davon betroffen sind. Wir wollen Anfang nächster Woche die Eltern einladen, um ins Gespräch zu kommen.

LSB-Hauptgeschäftsführer Rolf Beilschmidt (Archiv). Bildrechte: imago/Karina Hessland Eine weitere Verbindung zum LSB Thüringen besteht über den Hauptgeschäftsführer Rolf Beilschmidt. Der frühere Hochspringer stellte in der DDR Rekorde in seiner Sportart auf und musste 2011 einräumen, gedopt zu haben. Zudem arbeitete er als IM für die Stasi und bespitzelte u.a. seine frühere Klubkameradin Ines Geipel, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete.

Wilhelm: Härtere Strafen notwendig

Die Thüringer Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm setzt derweil auf härtere Strafen, um das Doping zu bekämpfen. "Vielleicht kannst du die Leute wirklich nur noch mit Haftstrafen abschrecken und bestrafst sie wie Schwerverbrecher. Weil Sperren reichen ja scheinbar nicht mehr. Wir haben schon zu oft gesehen, dass die, die zurückkommen, nach Sperren teilweise wiederdopen", sagte die 42-Jährige aus Steinbach-Hallenberg.

Kati Wilhelm arbeitet inzwischen als TV-Expertin für die ARD (Archiv). Bildrechte: rbb/Gundula Krause In der Woche nach den Enthüllungen in Österreich beginnt am Donnerstag im schwedischen Östersund die Biathlon-WM. "Ich hoffe nicht, dass Biathlon betroffen ist. Aber natürlich muss jetzt erstmal das gefundene Material weiter gesichtet werden und wie man sagt, werden noch weitere Beteiligte vermutet", sagte Wilhelm: "Wenn, dann wünsche ich mir eine rasche Bekanntgabe, möglichst noch vor der WM. Jetzt sind tiefgründige Untersuchungen und Handeln notwendig."

An systematisches Doping in Deutschland glaubt die Thüringerin nicht. "Ich glaube, wenn in Deutschland jemand dopt, sind es Einzelfälle. Dann ist das eine Sache, wo der Sportler für sich diesen Schritt geht, weil er keine andere Möglichkeit sieht und um jeden Preis den Erfolg sucht", sagte die fünfmalige Weltmeisterin, die als TV-Expertin für die ARD arbeitet.