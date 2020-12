Der Thüringer Doping-Arzt Mark Schmidt will die Seiten wechseln und sich nach dem Ende seines Strafprozesses und seiner Haftzeit im Anti-Doping-Kampf engagieren. Darüber informierte der 42-Jährige am Dienstag (15. Dezember) in München, wo zurzeit über ihn verhandelt wird.

Mark Schmidt verglich seine Situation mit der eines Computer-Hackers, der später vom Staat beschäftigt wird, um Sicherheitslücken aufzudecken. So ähnlich stellt er sich auch seine Zukunft in Freiheit vor. "Ich kenne jetzt ja die Schnittstellen des Systems", sagte er. So könne er etwa den Anti-Doping-Behörden mit Hinweisen helfen. Zudem wisse er, was Sportler zum Dopen treibt, "wo muss man präventiv schauen, dass sie nicht falsch abbiegen". Auch dabei könne er helfen.