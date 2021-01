Doping-Prozess Anwälte von Mark Schmidt legen Revision ein

Nach der Verurteilung des Erfurter Sportmediziners Mark Schmidt im Dopingprozess um die "Operation Aderlass" haben dessen Verteidiger Revision eingelegt. Dies bestätigte das Landgericht München II nach dem Ablauf der Frist auf SID-Anfrage. Argumentiert wird mit einem "erheblichen Verstoß" gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens. Doping sei im Leistungssport fest verankert. Sein Anwalt Juri Goldstein hatte in einer E-Mail geschrieben, dass das Landgericht die Chance vertan habe, "einen wertvollen Einblick in die "verborgene" Welt des Sports zu erhalten, indem Sie dem Bestrafungsbedürfnis der Öffentlichkeit und Staatsanwaltschaft nachgegangen ist" und den Blick auf Wesentliches verloren habe, nämlich das "Insiderwissen" des Angeklagten.

Damit geht die juristische Auseinandersetzung vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe weiter. Schmidt war am 15. Januar wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz und wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Zudem erhielt er drei Jahre Berufsverbot und eine Geldbuße in Höhe von 158.000 Euro. Auch die vier Mitangeklagten von Schmidt wurden verurteilt, unter anderem zu Bewährungs- und Geldstrafen.