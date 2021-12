Weltmeisterin Julia Taubitz hat sich in Sotschi ihren ersten Weltcup-Doppelsieg in der olympischen Saison gesichert. Die 25-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal setzte sich am Sonntag (05.12.2021) im dritten Rennen der Saison in 1:39,434 Minuten vor Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach/+0,368 Sekunden) durch. Dritte wurde Kendija Aparjode aus Lettland (+0,422).