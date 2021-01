Andreas Silbersack, Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, hofft, dass die Politik den Amateur- und Breitensport nicht aus den Augen verliert. Das sagte gebürtige Hallenser am Donnerstag im "SpiO"-Talk.

Es sei eine extrem kritische Zeit, die den 27 Millionen Sportlern und den 90.000 Vereinen sehr viel abverlange, so Silbersack, der im DOSB für Breitensport und Sportenwicklung zuständig ist. Man rechne mit finanziellen Einbußen von einer Milliarde Euro, wobei das von Präsident Alfons Hörmann noch "konservativ" eingeschätzt wäre.



44 Prozent der Vereine befürchten einen Mitgliederschwund: "Das, was wir erleben, ist epochal für den Vereinssport. Es ist existenziell!" Die öffentliche Wahrnehmung dafür sei nicht groß genug: "Das passiert nicht in dem Maße, wie es sein sollte. Da wird über die Fußball-Bundesliga gesprochen. Aber da geht es nicht um den Menschen um die Ecke." Ergo appelliert Silbersack, der von 2008 bis 2019 auch Präsident des Landessportbundes Sachsen-Anhalt war: "Bitte, bitte denkt daran". Konkret geht es ihm um finanzielle Hilfen und um die Möglichkeit, wieder Sport zu treiben.