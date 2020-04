Sportpolitik | DOSB Hoffnung auf Rückkehr zum Sporttreiben

Hauptinhalt

Der organisierte Sport ist zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes in Deutschland bereit. Im Schulterschluss wollen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die 16 Landessportbünde (LSB) das Angebot an die politischen Verantwortungsträger in Bund und Ländern konkretisieren, hieß es in einer DOSB-Mitteilung am Sonntag. Dies solle bereits am Montag in die Sportministerkonferenz sowie in die weiteren Abstimmungen auf Bundesebene einfließen.