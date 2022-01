Benannt wurden zunächst die Athleten in den Sportarten Rennrodeln, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf. Speziell die Rodler sind bezüglich der Medaillen oder dem Erreichen von Top-Plätzen immer eine sichere Bank bei großen Wettkämpfen. Aus mitteldeutscher Sicht kann sich die dreimalige Weltmeisterin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal auf ihren Einsatz im Einsitzer auf der Bahn in Yanqing freuen. Bei den Männern geht der Oberhofer Johannes Ludwig, der in Pyeongchang im Teamstaffel-Wettbewerb Gold holte, in China an den Start. Und im Doppelsitzer setzt der DOSB unter anderem auf die Bronzemedaillen-Gewinner von Pyeongchang Toni Eggert (Ilsenburg) und Sascha Benecken (Suhl).

Jubel bei Johannes Ludwig im Zieleinlauf. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Fotostand