Lukas Dauser geht bei den Olympischen Spielen in Paris nur an zwei Geräten an den Start. Aufgrund der Nachwirkungen seiner Muskelverletzung wird das Turn-Ass nur an seinem Paradegerät, dem Barren, sowie in der Qualifikation für den Team-Wettbewerb die Einzelfinals am Boden turnen. In den Einzel-Mehrkampf wird Dauser somit nicht eingreifen.