Olympische Spiele Das sind die mitteldeutschen Olympia-Athleten

Das deutsche Team für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) ist das größte "Team D" jemals. Dies teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Sonntag (21. Juli 2024) mit. Die Nachnominierungen sind abgeschlossen, sodass das Team bei 427 Athlet:innen plus 44 Ersatzleuten steht.