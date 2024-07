Till Steinforth, Leichtathlet vom SV Halle, ist in das Olympische Team nachberufen worden. Das gab der SV Halle am Dienstag (30. Juli 2024) bekannt. Bis dahin konnten Athleten nachnominiert werden. Der Zehnkämpfer wird sich noch am Dienstagabend in den Flieger nach Paris begeben und bei seinen ersten Olympischen Spielen an den Start gehen.