Am Mittwoch (3. Juli 2024) verkündete der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Berufung von 215 weiteren Sportlerinnen und Sportlern. Unter ihnen ist auch der Hallenser Lukas Dauser. Der Olympia-Zweite von Tokio am Barren hatte sich Ende Juni bei der letzten Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim einen Muskelverletzung im rechten Oberarm zugezogen und musste den Wettkampf abbrechen. Wie erwartet steht der 31-Jährige aber im Kader und soll bei den Sommerspielen starten.