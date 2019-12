Die privatwirtschaftliche Initiative für Olympische und Paralympische Winterspiele 2030 in Thüringen und Sachsen muss sich nach der Ablehnung durch den Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB ) auf rechtliche Konsequenzen einstellen. Wie DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Donnerstagabend in Frankfurt mitteilte, gebe es seit Mittwoch eine Unterlassungserklärung unter anderem gegen die Nutzung olympischer Symbole.