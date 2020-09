Max Heß ist endgültig zurück in der Weltklasse! Der Chemnitzer landete beim Istaf in Berlin im Dreisprung bei 17,17 Metern, die zweitbeste Leistung unter freiem Himmel, die der 24-Jährige jemals in einem Wettkampf gesprungen ist. Drei Zentimeter weiter war es nur bei seinem EM-Sieg 2016 gegangen.