Heß hatte nach einer langwierigen Rückenverletzung wieder gut trainieren können. Auch die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio habe ihm in die Karten gespielt. "Ich bin ein kleiner Gewinner der Corona-Krise. So bin ich im nächsten Jahr wieder zu 100 Prozent fit und kann mich intensiv und fokussiert vorbereiten", sagte der dreimalige deutsche Meister. Heß hatte sich vor zwei Wochen beim Abendsportfest in Dresden mit 16,71 Metern an die Spitze der deutschen Jahresrangliste gesetzt.