Zuletzt konnte sie sich hinter der deutschen Rekordhalterin Kristin Gierisch den Deutschen Vize-Hallenmeistertitel im Februar in Leipzig holen. Ihren letzten Wettkampf in Dresden bestritt Jenny Elbe am 18. Mai 2019, bei dem sie 13,92 Meter erreichte. Danach musste sie verletzungsbedingt die DM absagen und verpasste damit auch die WM in Doha. „Jenny war ein Aushängeschild für den Verein und ein Vorbild für viele jüngere Athleten. Sie wird uns extrem fehlen", sagte DSC-Abteilungsleiter Leichtathletik, Michael Gröscho.