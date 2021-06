Umbau des Steyer-Stadions als Voraussetzung - "ambitioniert"

Einige Baustellen müssen aber noch geschlossen werden, ehe die "Finals 2024" wirklich an der Dresdner Elbe stattfinden können. Knackpunkt eins dürfte der Neubau des Steyer-Stadions werden. Noch in diesem Jahr soll das alte Stadion abgerissen werden, der Umbau bis 2023 abgeschlossen sein. "Das ist sehr ambitioniert. Der Umbau muss flutschen, ich hoffe, dass sich das nicht verzögert", so Rohwer.

Lames: "Total optimistisch"

Deutlich entspannter blickt SPD-Politiker Lames auf diese Baustelle: "Wir sind da total optimistisch. Wir haben nicht ohne Grund den Auftrag an ein Generalunternehmen vergeben, dass bereits bewiesen hat, dass es Stadien bauen kann", erklärt Lames und fügt hinzu: "Wenn der Zeitplan nicht durch ein Erdbeben, ein langes Hochwasser oder etwas anderes Schwerwiegendes erschüttert wird, wird das neue Steyer-Stadion 2023 eingeweiht." Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames. (Archiv) Bildrechte: imago images/Sven Ellger

Reduzierung der Sportarten für 2024?

Ein zweiter Knackpunkt dürfte die Anzahl der Sportarten bei den "Finals" sein. Im Jahr 2019 versammelten sich in Berlin noch Sportler zehn verschiedener Sportarten, in diesem Jahr sind es in Berlin und dem Rhein-Ruhr-Gebiet bereits 18 Sportarten – zu viel für die begrenzten infrastrukturellen Möglichkeiten der Stadt Dresden. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an: Reduzierung der Sportarten oder weitere Partner für Dresden. In beide Richtungen plane man bereits, erklärte Lames, ohne zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings Details verraten zu wollen. "Zur Charakteristik der Finals gehört, dass man sich an die räumlichen Gegebenheiten anpasst", so die vielsagende Erklärung von Lames.

"Finals 2021" starten am Donnerstag