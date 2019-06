Die Tennis-Frauen aus Dresden-Blasewitz bleiben erstklassig. Am letzten Spieltag der Tennis-Bundesliga besiegte der Aufsteiger das Team Ladival TC Bad Vilbel 6:3. Mit dem Sieg gegen den neuen deutschen Meister aus Bad Vilbel beenden die Dresdnerinnen im Superstar Andrea Petkovic die nur sechs Spieltage dauernde Saison als Tabellen-Vierter.

Petkovic: "Wunder von Dresden"

"Man kann es das Wunder von Dresden nennen. Es war vor dem letzten Spielwochenende quasi unmöglich gewesen, gegen die beiden besten Teams der Saison deutlich zu gewinnen. Als dann Bad Vilbel heute noch seine zwei French-Open-Halbfinalistinnen eingeflogen hatte, war uns klar, dass es extrem eng werden würde. Aber unser Teamgeist hat überwogen", freute sich Petkovic über den Klassenerhalt. Auch Teammanager Sven Grosse jubelte: "Wir sind erleichtert und happy. Ein großes Kompliment an das Team, das sich an diesem Wochenende extrem reingehängt hat. Am Ende hatten wir heute auch endlich mal das Glück des Tüchtigen", analysierte er.

Petkovic verliert - Allertova überzeugt

Ausgerechnet Petkovic, die für einen Zuschauerboom in Blasewitz gesorgt hat, konnte ihr Einzel am Sonntag nicht gewinnen. Nachdem sie am Freitag gegen Essen gewinnen konnte, unterlag sie am Sonntag der starken Belgierin Kirsten Flipkens 4:6, 6:7. Doch dank Dresdner Siegen von Denisa Allertova (Tschechien), Varvara Flink (Russland) und Dalma Galfi (Ungarn) stand es nach den sechs Einzeln 3:3. Allertova gelang mit ihrem 6:1, 6:4-Sieg gegen die starke Schwedin Johanna Larsson dabei eine Überraschung. Mit den Auftritten von Allertova war auch Grosse zufrieden: "Denisa hat ein fantastisches Match gespielt und war generell in dieser Saison ein großer Gewinn für uns, denn sie konnte alle ihre Matches für sich entscheiden", lobte der Teammanager. 1.500 Zuschauer kamen am Sonntag zum Tennis nach Blasewitz. Bildrechte: Skadi Hofman/BW Dresden

Drei Doppelsiege sichern die Liga

Mit den drei Punkten aus den Einzeln war für Bad Vilbel die Meisterschaft sicher - Dresden musste aber weiter bangen. Aus den abschließenden drei Doppeln mussten zwei Siege her. Zum Glück für Dresden reisten bei Bad Vilbel die French-Open-Halbfinalistinnen Flipkens/Larsson wegen WTA-Turnier-Verpflichtungen ab. Zusammen mit Allertova zeigte Petkovic gleich im ersten Doppel ein starkes Match. Und auch Flink/Galfi sowie Paula Ormaechea (Italien) und Petra Krejsova (Tschechien) gewannen ihre Doppel für die Dresdnerinnen. So jubelten am Sonntagnachmittag in Dresden alle: Blasewitz über den Klassenerhalt und Bad Vilbel über die Meisterschaft. Petkovic (re.) und Allertova (li.) klatschen im Doppel ab. Bildrechte: Skadi Hofman/BW Dresden