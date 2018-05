American Football Dresden Monarchs erobern die Fußball-Arena

Dieser Mannschaftssport aus den USA wird in Deutschland immer beliebter. Beim American Football ist der Ball nicht rund, sondern oval. Eine Mannschaft besteht aus 11 Spielern und ein Spiel hat keine Halbzeiten wie beim Fußball, sondern vier Viertel. Um Punkte zu machen, muss der Ball in die gegnerische Endzone gebracht werden. Will man einen gegnerischen Spieler aufhalten und am Punkteholen hindern, wird der schon mal zu Boden gebracht. Das nennt man auch "Tackling" - keine sanfte Angelegenheit. Beim American Football kommt es auf Schnelligkeit und auch auf die Taktik an.