Bildrechte: IMAGO / Foot Bowl

American Football | GFL Dramatisch! Dresden Monarchs verpassen zweiten Meistertitel

12. Oktober 2024, 19:51 Uhr

Die Dresden Monarchs sind knapp am zweiten Meistertitel nach 2021 vorbeigeschrammt. Die Sachsen unterlagen Titelverteidiger Potsdam Royals im "GFL Bowl" mit 21:27 (7:19). Im ostdeutschen Meisterschaftsduell am Sonnabend in Essen blieb es bis in die letzte Minute spannend.