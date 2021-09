Die Hausherren waren von Beginn an das tonangebende Team. Insbesondere Dresdens Runningback Devwah Whaley war von den Gästen nicht zu bremsen. Dem 23-Jährigen gelangen in der ersten Halbzeit drei Touchdowns, den vierten steuerte Anthony Brooks bei. Da die Monarchs auch alle Extra-Points für sich verbuchen konnten, stand es nach den ersten 24 Minuten bereits 28:0 für die Gastgeber.

Im letzten Viertel schalteten die Sachsen einen Gang runter, schonten einige Stammkräfte und gaben dem zweiten Anzug Einsatzmöglichkeiten. Es gelang ein weiterer Touchdown inklusive Extra-Point und am Ende ein vollkommen verdienter 37:0-Erfolg und der zweite Finaleinzug der Klubgeschichte. Im Jahr 2013 unterlagen die Dresdner gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig.

Das Team von Chefcoach Ulrich Däuber ist also dabei beim German Bowl XLII am 9. Oktober in Frankfurt am Main. Dort treffen die Monarchs auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den Potsdam Royals.