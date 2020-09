"Unser gesamter Verein freut sich auf dieses Spiel. Cheerleader und Spieler dürfen endlich zeigen, wofür sie monatelang hart trainiert haben. Natürlich ist diese Partie auch ein großes Dankeschön an alle Fans, Unterstützer und vor allem an alle Sponsoren, die uns auch in diesem schwierigen Jahr die Treue gehalten haben. Dafür können wir nicht dankbar genug sein", sagt Jörg Dreßler, Geschäftsführer der Monarchs zur anstehenden Partie, die von den Monarchs als "The Game" getauft wurde.

Die Cheerleader der Dresden Monarchs können am Sonntag noch mal ihr Können unter Beweis stellen. (Archiv) Bildrechte: imago images / Dehlis