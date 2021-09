Premiere in Dresden: Im kommenden Jahr findet in der sächsischen Landeshauptstadt erstmals ein Ironman 70.3 statt. Wie am Donnerstag (16.09.2021) auf einer Pressekonferenz in Dresden bekannt gegeben wurde, soll der Triathlon aus Schwimmen, Radfahren und Laufen am 31. Juli 2022 stattfinden.