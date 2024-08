Der deutsche Kajak-Vierer hat sich auch bei den Spielen in Paris zum Olympiasieger gekrönt. Nach dem Triumph von Tokio gewann das Paradeboot in der Besetzung mit dem Dresdner Tom Liebscher-Lucz am Donnerstag (08.08.2024) auch im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne. Nach 500 Metern lag das favorisierte Quartett mit Liebscher-Lucz sowie Max Lemke (Potsdam), Max Rendschmidt (Essen), Jacob Schopf (Potsdam) knapp vor Australien und Spanien. Die Entscheidung um Gold fiel erst im Fotofinish.