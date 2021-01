"Nach der langen, coronabedingten Wartezeit bin ich super happy, dass ich gleich beim ersten Wettkampf meine Leistung so gut abrufen konnte, betonte Seidel, die sich am Samstag (23. Januar) nur 1.000-Meter-Olympiasiegerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden beugen musste. "Die Silbermedaille bedeutet mir sehr viel, gerade in dieser Zeit."

Anna Seidel auf dem Podest. Bildrechte: imago images / Newspix