DSV-Adler springen am Podest vorbei

Die deutschen Skispringer um Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) sind beim letzten internationalen Härtetest vor dem Weltcup-Start im November am Podest vorbeigeflogen. Teamweltmeister Karl Geiger aus Oberstdorf sorgte beim Finale des Sommer-Grand-Prix in Klingenthal mit seinem Sprung auf 122,5 m und 121,4 Punkten bei schwierigen Windverhältnissen mit Rang zehn für die beste Platzierung der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher. Den Sieg holte sich der Slowene Anze Lanisek (139,5 Meter). In der Gesamtwertung gewann der Pole Dawid Kubacki, der in Klingenthal Fünfter wurde.