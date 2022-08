"Ich bin von meinem Trainer missbraucht worden. Er hat eigentlich keinen Zeitpunkt ausgelassen, um seinen Wünschen freien Lauf zu lassen", sagt Hempel in der ARD-Dokumentation "Missbraucht – Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport" (ab 18. August in der Mediathek und 20. August um 22.40 Uhr im ARD Fernsehen). Als Hempel elf Jahre alt war, missbrauchte ihn Langer zum ersten Mal. Die sexuellen Übergriffe des Trainers setzten sich bis 1996 fort. Laut Hempel kam es zu regelmäßigen Vergewaltigungen, auch unmittelbar vor Wettkämpfen, wie 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Langer kann sich nicht mehr dazu äußern. Der Trainer nahm sich 2001 das Leben.

1997 fand Hempel die Kraft, dem Verband von den Übergriffen zu berichten. In der Folge wurde Langer zwar kalt gestellt, doch die öffentliche Begründung war die Stasi-Vergangenheit des Trainers. "Alle haben geschwiegen, bis heute", klagt Hempel an. Konkret spricht er unter anderem den ehemaligen DSV-Leistungssportdirektor Lutz Buschkow an, der heute als Bundestrainer der Wasserspringer arbeitet. Buschkow verzichtete auf eine Stellungnahme. Die aktuelle Verbandsführung will von den Vorwürfen Hempels erst durch die ARD erfahren haben.