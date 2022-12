Christoph Bohm, derzeit Bundesstützpunkttrainer und sportlicher Leiter in Berlin, wird zum 1. Januar 2023 die Aufgaben kommissarisch "zunächst bis zum Abschluss des arbeitsrechtlichen Verfahrens" mit Buschkow übernehmen, teilte der DSV zu Wochenbeginn mit. Der 38 Jahre alte Bohm betreue "derzeit eine leistungsstarke Trainingsgruppe mit Olympiakandidaten und -kandidatinnen", sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann: "In der Vergangenheit hat er immer wieder bewiesen, dass er die Aktiven auf den Saisonhöhepunkt topfit bekommt." Bohm war bis 2016 Juniorentrainer am Bundesstützpunkt in Dresden, ehe es ihn nach Berlin zog, um Synchron-Weltmeister und Olympiamedaillengewinner Patrick Hausding zu betreuen.