Die im "Spiegel" geäußerten Vorwürfe gegen Gabriele Frehse seien aber eine "neue Dimension". Da sei man "vielleicht zu wenig sensibel" gewesen. "Wir müssen den Sachverhalt aufarbeiten und wenn nötig, Konsequenzen ziehen." Der DTB habe zudem Kontakt zu den bestreffenden Turnerinnen aufgenommen. Man suche das persönliche Gespräch. "Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Wir haben eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die mit psychologischer Begleitung die Vorwürfe untersuchen soll", so Hölzl. Man gehe davon aus, dass in zwei Wochen erste Ergebnisse vorliegen. Frehse, seit 40 Jahren Trainerin, wurde zunächst für alle DTB-Trainings- und Wettkampfmaßnahmen suspendiert. Auch zum Schutz der Trainerin, wie Hölzl betonte. Über mögliche arbeitsrechtliche Maßnahmen müsste der Olympiastützpunkt in Chemnitz entscheiden, wo die Trainerin angestellt ist.

Bildrechte: dpa

Ihre damalige Teamkollegin Sophie Scheder ist weiterhin bei Gabi Frehse und äußerte sich ob der massiven Anschuldigungen enttäuscht: "Ich bin seit meinem elften Lebensjahr in Chemnitz und für mich war und ist Gabi immer Bezugsperson wie auch Ersatzmama." Die Anweisungen habe es sicher auch mal in einem anderen Tonfall gegeben. "Natürlich ist es im Leistungssport so, dass auch mal ein bisschen der Ton verschärft wird und man angetrieben wird, aber nur so kann man letztendlich erfolgreich sein", so Scheder bei "MDR Sachsen".