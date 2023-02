"Es war mein Leben"

"Es war mein Leben, dass man eine Sportart betreibt, die sehr viel Kraft, sehr viel Mut, sehr viel Ausdauer, Beweglichkeit, Gewandtheit, alles was athletisch notwendig ist, braucht. Das hat mich eigentlich immer fasziniert", blickt Riedel auf seine aktive Zeit zurück. Eine Zeit, in der er zehnmal DDR-Meister wurde, an drei Olympischen Spielen teilnahm und unter anderem noch bei der legendären Hahnenkammabfahrt 1965 auf Rang neun raste.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jähes Ende 1968 – "Nehme ich allen übel"

Nach Olympia 1968 endete die alpine Karriere des Mittelgebirglers jäh. Die DDR stellte die Förderung des Sports ein – zu teuer, zu wenige Siegchancen. Riedel wusste bereits vor Olympia vom Ende seiner Sportart. In der Abfahrt schied er aus, in seiner Paradedisziplin Riesenslalom wurde er nach einem Sturz nur 41.: "Es sollte der Glanzpunkt werden. Es wurde die grö0ßte Niederlage, die ich in meinem Leben erlebt habe", sagte Riedel vor 15 Jahren.



Und auch heute ist der Schmerz noch nicht verflogen: "Wenn ich nur an Grenoble denke, das ist für mich der Fehlschuss meines Lebens. Ich wusste schon vier Wochen vorher, dass ich aufhören muss. Das nehme ich all denen übel, die dafür gesorgt haben." Riedel musste sich neu orientieren, wurde später Trainer bei den Fußballern von Wismut Aue und von Skispringer Jens Weißflog.

Eberhard Riedel kurz vor seinem 85. Geburtstag beim MDR-Interview in seiner Heimat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Immer noch auf den Pisten unterwegs

Trotz künstlichem Kniegelenk und seinem hohen Alter ist Riedel auch heute noch auf der Skipiste in seinem Heimatort Oberwiesenthal unterwegs, seine Leidenschaft ist ungebrochen: "Mein Traum war immer, dass ich auch im Alter Skifahren kann", sagte Riedel kurz vor seinem 85. Geburtstag. Und so wird er vielleicht auch an seinem Ehrentag die Ski wieder anschnallen. Immerhin liegen am Fichtelberg trotz frühlingshafter Temperaturen am Dienstag noch rund 60 Zentimeter Schnee.