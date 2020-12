Die Rennrodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben beim Heimweltcup in Altenberg knapp den Sieg verpasst. Die Thüringer mussten sich nach zwei Läufen um acht Tausendstelsekunden den Österreichern Thomas Steu und Lorenz Koller geschlagen geben, die sich damit nach dem Auftaktsieg in Innsbruck/Igls bereits ihren zweiten Sieg sicherten. Nach dem ersten Durchgang hatte das deutsche Duo noch knapp in Führung gelegen. Am Ende fehlten umgerechnet zwei Zentimeter.

Zwei Zentimeter fehlen

"Wir haben es in Kurve 13 und 14 im zweiten Lauf liegengelassen. Da sind wir reingedriftet, das kostete viel Zeit und Schwung. Der war danach in den letzten drei Kurven weg. Aber wird kommen immer besser in Schwung“, sagte Benecken. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) holten als Dritte ihren ersten Podestplatz des Winters. Das Duo Hannes Orlamünder/Paul Gubitz aus Zella-Mehlis landete auf Platz neun.

Am Samstag steht in Altenberg noch die Entscheidung der Frauen an, am Sonntag wird dann der Sieger in der Männer-Konkurrenz gesucht.