Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben beim dritten Saisonrennen ihren zweiten Podestplatz belegt. Die Weltmeister fuhren am Samstag beim zweiten Weltcup-Wochenende in Sotschi/Russland auf den zweiten Platz (+0,134 Sekunden) und verpassten nach dem Auftaktsieg in China den zweiten Erfolg.

Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen bei besseren Bedingungen als noch in der vergangenen Woche auf Rang fünf (+0,326). Der dritte deutsche Doppelsitzer mit Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg) stürzte auf der Bahn und belegte Platz 15 (+1,271). Den Sieg holten sich die Russen Andrei Bogdanow/Juri Prochorow. Platz drei ging an die Weltcup-Führenden Brüder Andris und Juris Sics aus Lettland (+0,179). Am Sonntag steht noch der Sprint im Doppelsitzer an.