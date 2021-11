"Zehn Treffer in einer Partie sind keine Seltenheit", erklärte Ole Jaekel, Abteilungsleiter der Sektion Einradhockey vom SV Motor Mickten, auf MDR-Nachfrage. Insgesamt sind in Deutschland 72 Mannschaften in der Einradhockey-Liga integriert, die ihre Punktspiele in Turnierform austragen. Bedeutet, dass rund jedes Wochenende in der Saison Partien stattfinden. "Dabei achten die Gastgeber darauf, dass möglichst gleichstarke Teams aufeinandertreffen", so Jaekel. Es gibt eine Rangliste der Mannschaften, die in A-Block, B-Block etc. eingeteilt sind. F-Block ist die niedrigste Kategorie.