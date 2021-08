Preibisch hatte eine steile Sportlerkarriere hingelegt. International für Furore sorgte sie dabei im September 1952 beim Länderkampf in Rumäniens Hauptstadt Bukarest, als sie die 100 Meter in 11,9 Sekunden zurücklegte. Damit war sie die erste Frau aus der Deutschen Demokratische Republik, die auf dieser Strecke unter 12 Sekunden geblieben war. Bereits 1950 feierte sie große große Erfolge, errang den DDR-Meister-Titel in allen drei Sprintdisziplinen (100 Meter, 200 Meter, 4x100-Meter-Staffel). Im Jahr darauf wurde sie bei den Weltfestspielen in Berlin zweifache Studenten-Weltmeisterin. 1956 beendete PReibisch ihre aktive Laufbahn und war danach als Sportlehrerin in Pirna tätig. Zu ihrem 90. Geburtstag durfte sie sich im Goldenen Buch der Stadt Pirna verewigen.