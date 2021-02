In der "Sport-Bild" hatte die Paarlauf-Olympiasiegerin von 2018 bekannt, von einer sechsten Olympiateilnahme 2022 in Peking an der Seite ihres Partners Bruno Massot zu träumen. "Wir haben dort nichts zu verlieren, da wir schon Olympia-Gold haben. So wäre Olympia ein reiner Genuss", sagte die mittlerweile 37-Jährige euphorisch. Doch König, selbst dreimaliger Olympia-Siebter im Paarlauf, kann diese Begeisterung nicht teilen. Er habe zwar mit der gebürtigen Ukrainerin, die lange in Chemnitz lebte, noch am Montag, exakt drei Jahre nach der Traumkür von Pyeongchang, am Telefon mit ein wenig Wehmut über eine Rückkehr geflachst, mehr aber auch nicht.

Aljona Savchenko (unten) und Bruno Massot nach einer fast fehlerlosen Vorstellung im Eiskunstlauf bei Olympia 2018. Bildrechte: IMAGO