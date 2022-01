Deutlich besser lief es für die hiesigen Paarlauf-Meister Minerva Hase und Nolan Seegert. Zwei Jahre nach EM-Rang fünf geht das bereits für Olympia nominierte Duo aus Berlin erneut vom fünften Platz aus in die Kür Entscheidung, Position vier ist trotz eines Sturzes der 22-jährigen Hase beim dreifachen Wurfsalchow durchaus noch in Reichweite. "Ärgerlich, aber besser, der Fehler passiert jetzt als dann in Peking", sagte Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko in der ARD.



Die drei führenden russischen Paare dürften allerdings in der Kür kaum zu besiegen sein. Rang eins im Zwischenklassement sicherten sich Anastasija Mischina und Alexander Galljamow vor den Olympia-Vierten Jewgenija Tarassowa und Wladimir Morosow sowie den Titelverteidigern Alexandra Boikowa und Dimitri Koslowski.



Hinter ihren Erwartungen zurück blieben derweil Annika Hocke und Robert Kunkel. Die beiden anderen Berliner hatten zuletzt mit verletzungsbedingtem Trainingsrückstand zu kämpfen, so stand vorerst nur ein 13. Platz zu Buche.