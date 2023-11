Ihre Karriere als Trainerin begann 1955 beim SC Karl-Marx-Stadt. Als aktive Läuferin war sie 1949 Paarlauf-Meisterin der DDR geworden. Aber hinter der Bande sollten die richtig großen Erfolge kommen. Zunächst mit ihrer Tochter Gaby Seyfert, die zwei Mal Weltmeisterin wurde. Es folgten in den 70er Jahren Anett Pötzsch und Jan Hoffmann. Pötzsch holte zwei WM-Titel, wurde bei den Spielen in Lake Placid mit gerade einmal 19 Jahren Olympiasiegerin. "Ich bin dankbar, sie an meiner Seite gehabt zu haben. Ohne sie hätte ich es wohl nicht so weit geschafft", sagte die gebürtige Chemnitzerin. Hoffmann stand ebenfalls bei Weltmeisterschaften zwei Mal ganz oben, in Lake Placid wurde es Silber.