20 Jahre sei Jutta Müller ihre Trainerin, Mentorin und Lehrerin gewesen. "Sie hat mich gefordert und gefördert. Unnachgiebig in der Sache, jedoch fair und stetig mit glühender Leidenschaft", sagte Witt und fügte an: "Ab heute bringen Sie den Engeln das Schlittschuhlaufen bei und bitte teilen Sie ruhig ein Stückchen Kuchen mit ihnen." Witt hatte bis zum Schluss ihre Trainerin gesiezt.

Bereits am Donnerstag hatte Anett Pötzsch, erste deutsche Eiskunstlauf-Olympiasiegerin, auf den Tod ihrer langjährigen Trainerin Jutta Müller reagiert. "Zwar musste man auch aufgrund ihres hohen Alters immer damit rechnen. Aber wenn es dann so weit ist, hat es etwas Endgültiges. Und damit habe ich ein Problem", sagte die 63-Jährige. "Ich bin dankbar, sie an meiner Seite gehabt zu haben. Ohne sie hätte ich es wohl nicht so weit geschafft."