Scharfe Kritik aus Dresden an der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Der Vorstand des Eislauf-Vereins Dresden hat das Not-Präsidium der DESG mit harten Worten attackiert. In einem Schreiben heißt es, der Verband befinde sich "in ineffizienten Strukturen und lässt klare Strategien zur Bewältigung der Lage vermissen". Der Verband sei "nicht zukunftsfähig", die Situation der finanziell angeschlagenen DESG sei "katastrophal und die aktuelle Entwicklung ein Desaster."

Wegen der Corona-Krise waren am 28. März die Präsidiumswahlen abgesagt worden. Für das seit November 2019 vakante Präsidenten-Amt hatten zwei Kandidaten ihre Bewerbungen abgegeben: Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große und der in der Eisschnelllauf-Szene bislang gänzlich unbekannte Michael Kurz.

Vizepräsident Rietzke habe in den zurückliegenden Wochen "nicht mit Klarheit überzeugen können" und verfahre weiter "so wie in den letzten Monaten", heißt es in dem von EV-Vorstandschef Silvio Schirrmeister unterzeichneten Schreiben. Rietzke hatte zuletzt, dass die Wahl des Präsidiums erst bei der ordentlichen Mitgliederversammlung im September erfolgen werde.