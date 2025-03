Eisschnelllauf Nach 16 Jahren - Pechstein-Prozess findet "versöhnliches Ende"

Pechstein nahm nach Ablauf der Sperre wieder an internationalen Wettbewerben teil und holte in der Folge sechsmal WM-Bronze und einmal -Silber sowie einmal EM-Silber. 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking startete sie bei Olympischen Winterspielen. Mit insgesamt acht Olympia-Teilnahmen stellte sie einen Rekord auf.

Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi