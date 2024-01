Die EM-Medaille soll jetzt nicht nur Hofmann sowie ihrer Dresdner Kollegin Schlörb und der Berlinerin Scholz Schwung für die restliche Saison geben. "Es ist jetzt Zeit gewesen, als Team Deutschland zu zeigen, wir sind dabei, wir sind konkurrenzfähig", blickt die Kufenflitzerin auf das gesamte deutsche Team. "Für die nächsten zwei Weltcups und die Weltmeisterschaft ist es so wichtig, dass dieser Erfolg kommt. Wir arbeiten so hart. Und es gibt so viele Momente, wo man den Erfolg noch nicht sieht", blickt sie auf die zuletzt durchwachsenen Jahre im deutschen Eisschnelllauf zurück.