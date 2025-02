Der Thüringer gewann dabei über die 1.000 und die 1.500 Meter und holte Rang drei über 500 Meter. Über die 5.000 Meter genügte letztlich Rang acht zum Gesamtsieg. Zum Abschluss der Wettkämpfe am Sonntag holte Sonnekalb mit den Dresdnern Lennart Grabe und Levente Engst auch noch Bronze im Teamsprint und zudem Silber mit Sofie Adeberg in der Mixed-Staffel. Sonnekalb war auf der Freiluftbahn in Südtirol damit an allen deutschen Medaillen beteiligt.



Sonnekalb war auch im Februar 2024 mit drei Goldmedaillen bei den Youth Olympic Games in Südkorea aufgetrumpft.