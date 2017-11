Eisschnelllauf | Weltcup Nico Ihle holt Silber und schafft Olympia-Norm

Medaillenhoffnung Nico Ihle ist glänzend in die olympische Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Heerenveen brachte der Eisschnelllauf-Sprinter über 500 Meter in 34,78 Sekunden einen schnellen und technisch starken Lauf auf die Bahn. Er belohnte sich mit dem zweiten Platz.