Wolf wurde auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (24.09.2020) von DESG-Präsident Matthias Große vorgestellt. Große, der selbst erst am vergangenen Wochenende zum Chef des Eisschnelllauf-Verbandes gewählt wurde, begründete die Nominierung von wolf so: "Diese Neuaufstellung ist eine Zäsur. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und werden den absoluten Leistungsgedanken in den Mittelpunkt unseres Neustarts rücken. Ich freue mich sehr, dass sich alle Beteiligten gemeinsam in den Dienst der Sache stellen werden."