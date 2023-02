Eine lange und erfolgreiche Karriere geht zu Ende. Eisschnellläufer Nico Ihle hängt seine Schlittschuhe endgültig an den Nagel. Am Samstag bestreitet der 37-Jährige einen letzten Wettkampf, dann ist Schluss. Ihle könnte aber seinem Sport verbunden bleiben, soll wohl dem Verband erhalten bleiben. Eigentlich wollte Ihle die WM Anfang März in Heerenveen als Abschluss nutzen, Bei der DM Ende Januar kam Ihle aber nicht über die Plätze drei und vier hinaus.

Der gebürtige Karl-Marx-Städter feierte in seiner langen Karriere insgesamt zwölf nationale Titel. Das Jahr 2117 war sein bestes, bei der Einzelstrecken-WM in Gangneung gewann er Silber über 500 Meter. Bronze sicherte sich der Chemnitzer bei der Sprint-WM in Heerenveen und der Einzelsrecken-WM 2018 über 1.000 Meter. 2016 hatte der Sprint-Spezialist bei den Olympischen Spielen in Sotschi den achten Platz belegt.