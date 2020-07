Eisschwimm-Weltmeisterin Alisa Fatum: "Fühlt sich an wie Nadelstiche

Fünf Grad. Mehr Temperatur hat die "Arena" für Alisa Fatum in den meisten Fällen nicht. Doch es sind genau diese Gefilde, in denen die Leipzigerin zu Höchstleistungen aufläuft – oder eher gesagt schwimmt. Fatum ist Weltmeisterin im Eisschwimmen, ein Nischensport, bei dem sich viele verwundert die Augen reiben.

Ob in einem null Grad kalten See im russischen Murmansk oder beim winterlichen Training im Kulkwitzer See bei Leipzig: Wer eisschwimmt, braucht gute Nerven. "Das fühlt sich wie Nadelstiche an", berichtete Fatum im "SpiO"-Talk am Mittwoch (22. Juli): "Länger als eine halbe Stunde sollte man nicht im Wasser sein." Warme Klamotten und Getränke sind danach ein Muss. Vor allem die Füße und Hände müssen schleunigst wieder auf Temperatur kommen.