Die dreimalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat ihren dritten Sieg in Folge und die Entscheidung im Kampf um den Gesamtweltcup hauchdünn verpasst. Die 26-Jährige kam beim Weltcup in St. Moritz nur auf den zweiten Rang hinter Sprint-Weltmeisterin Dajana Eitberger, die ihren zweiten Weltcup-Sieg des Winters feierte. Weltmeisterin Anna Berreiter komplettierte das Podium und machte den nächsten deutschen Dreifachsieg perfekt.

"Es wäre natürlich geil gewesen, aber es ist in Ordnung. Ich finde es schön, wenn es bis zum Ende spannend bleibt", sagte Taubitz, die vor dem Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Winterberg nun 90 Punkte vor der Thüringerin Eitberger liegt. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist der Oberwiesenthalerin damit kaum noch zu nehmen. Auf der Natureisbahn in St. Moritz fuhr Eitberger mit einem furiosen zweiten Lauf noch von Platz fünf nach ganz vorne und hatte am Ende einen knappen Vorsprung von 0,010 Sekunden auf Taubitz. Für die Mannschaft von Bundestrainer Norbert Loch war es der vierte Erfolg im vierten Rennen in der Schweiz.