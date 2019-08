Will diesmal den weitesten Wurf landen: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. (Archiv)

Will diesmal den weitesten Wurf landen: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. (Archiv) Bildrechte: imago images / Chai v.d. Laage

13 Teilnehmer haben bereits das Ticket für die Weltmeisterschaften, die vom 27. September bis zum 6. Oktober in Doha stattfinden, gelöst. Für die anderen Werfer und Werferinnen geht es im Köstritzer "Stadion am Sommerbad" noch um die WM-Normen.

Nachdem der Thüringer Thomas Röhler letztes Jahr Zweiter hinter dem Mannheimer Andreas Hofmann wurde, der diesmal nicht am Start ist, möchte der 27-Jährige diesmal den weitesten Wurf landen. Die Speerwurf-Konkurrenz ist allerdings nicht zu verachten. Mit Alexandru Mihaita aus Rumänien und dem Letten Rolands Strobinders stellen sich zwei Akteure vor, die wie Röhler bereits den WM-Fahrschein in der Tasche haben.

Nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus des zweimaligen Welt- und dreimaligen Europameister David Storl aus Leipzig ist der Luxemburger Bob Bertemes bei den Kugelstoßern favorisiert. Er stieß die Kugel Anfang August auf 22,22 Meter und rangiert in der Weltjahresbestenliste aktuell auf Platz sechs. Im Diskuswerfen wollen die Magdeburger WM-Starter Martin Wierig und David Wrobel vor allem dem starken US-Meister Sam Matis eine harten Fight bieten.

Bei den Frauen rangiert im Kugelstoßen derzeit die US-Meisterin Daniel Thomas-Dodd mit 19,55 Metern auf dem dritten Platz der Weltrangliste. Direkt dahinter wird Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge geführt. Sie will in Bad Köstritz erstmals in der Saison die 20-Meter-Marke knacken.