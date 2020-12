In einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem TuS Chemnitz-Altendorf vom Samstag (5. Dezember) erklärten die Beteiligten: "Gemeinsam mit unseren Kindern haben wir uns ganz bewusst für den Bundesstützpunkt Chemnitz entschieden. Zum einen, wegen einer hervorragenden Infrastruktur […], vor allem jedoch wegen Gabi Frehse an der Spitze eines Trainerteam, die weit mehr leistet, als man es von einem Trainer erwarten darf."

In Auszügen werden zudem Stimmen der Eltern zitiert. Darin heißt es unter anderem: "Wir … haben zu keiner Zeit, dass seelische oder leibliche Wohl unserer Tochter in Gefahr gesehen. Seit sie im Sportforum trainiert, konnten wir eine große persönliche Entwicklung feststellen und sind den Trainern sowie dem Verein sehr dankbar. …" In einem weiteren Statement heißt es: "Gabi hat unser vollstes Vertrauen und die volle Unterstützung wie bisher weiter zu machen. Die Kommunikation zwischen Gabi und uns ist immer hervorragend gewesen, unser Kind hat mit uns täglich gesprochen was Sie im Training erlebt hat […]. Es sind niemals irgendwelche Dinge vorgefallen, die uns hätten misstrauisch erscheinen können."