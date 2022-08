Damit steht Holter nicht allein, beim Treffen aller Landessportminister Mitte August gab es eindeutige Rückendeckung für den Sport. Er stärke in der Gesellschaft die "psychosoziale Stabilität, die gesundheitliche Resilienz sowie den sozialen Zusammenhalt", heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Beschlossen wurde, die "Sportstätten und insbesondere Schwimmbäder trotz stark gestiegener Energiekosten so lange wie irgendmöglich offen zu halten."